Екатеринбург, 5 августа, 2019, 11:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Орджоникидзевский районный суд вынес приговор в отношении троих граждан, обвиняемых в мошенничестве по телефону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Телефонный мошенник

Подсудимые приговорены к пяти, четырём и полутора годам лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Напомним, что по версии следствия преступные деяния были совершены в период с апреля по сентябрь 2018 года. Подсудимые звонили гражданам и представлялись сотрудниками полиции, после чего сообщали, что их родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, либо был пойман с наркотиками. Далее злоумышленники, подражая голосу «попавшего в беду» родственника, подтверждали данную информацию, после чего предлагалось «уладить дело» за денежную сумму.

«Данная преступная группа была выявлена и задержана сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №14. Уголовное дело в отношении осужденных расследовалось следователями УМВД России по Екатеринбургу», — сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Судом установлено, что от мошеннических действий пострадали девять граждан, а совокупный ущерб составил более 747 тыс. рублей.