Шэньян, Китай, 5 августа, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Таможня города Датун провинции Ляонин на северо-востоке Китая изъяла 2173 пары контрафактных кроссовок, сообщили в Главном управлении таможни, передает 4 августа агентство Синьхуа.

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Владельцы прав на торговые марки подтвердили, что изъятые кроссовки, продаваемые под марками Nike и Adidas были поддельными. Полиция продолжает расследование по данному делу. За первую половину текущего года власти Китая раскрыли 11,5 тыс. дел нарушения закона о товарных знаках.

Как сообщало ИА REGNUM, таможней в китайском городе Шэньчжэнь на юге страны было изъято 3038 единиц контрафактных товаров под марками Nike, Adidas, Diesel и Gucci.