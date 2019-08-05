Кандагар, Афганистан, 5 августа, 2019, 11:09 — ИА Регнум. В Афганистане сотрудник полиции открыл стрельбу по своим коллегам. Об этом, как передает DailyMail, сообщил представитель руководства провинции Кандагар Джамал Насер Барекзай.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 4 августа, в районе Шах-Вали-Кот (Кандагар). В результате атаки погибли семеро полицейских.

В настоящее время ведется расследование произошедшего. Нападавший скрылся. Ответственность за нападение взяли на себя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).