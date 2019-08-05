Ярославль, 5 августа, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля разработала порядок подтверждения права на компенсации части родительской платы в детских садах для льготных категорий. Соответствующее постановление подписала и.о. мэра города Алла Кибец, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Детский сад

С 1 сентября в Ярославле право на компенсации из городского бюджета получат только те льготники, в чьих семьях среднедушевой доход ниже 1,5 размера прожиточного минимума. Речь идет о многодетных семьях и семьях, в которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий, является неработающим инвалидом 1 или 2 группы, относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации. Компенсации составляют 80% на первого ребенка, 50% на второго и 30% на третьего и последующих детей.

Семьям, имеющим право на льготы, придется подтвердить свои доходы. При этом доходы будут считаться до налогообложения. Если один из членов семьи старше 18 лет не работает, не учится и не имеет официального статуса безработного, то это автоматически лишает семью права на компенсацию. Исключения сделаны лишь для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также для находящихся на лечении, в местах лишения свободы и на военной службе. Иначе говоря, если ребенку исполнилось 3 года и мама является домохозяйкой, компенсацию семья не получит.

В доходы семьи включается не только заработная плата родителей, но и стипендия старших детей, а также все социальные выплаты, которые, как правило, получают семьи льготников. Каждый такой доход придется подтвердить соответствующей справкой.

Учитываются также иные доходы: алименты, сдача в аренду жилья или автомобиля, доходов по акциям, авторские гонорары и даже доходы, полученные в натуральной форме. Речь идет о доходах «от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы)».

«Доходы, полученные от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства, учитываются в сумме доходов семьи исходя из утверждаемых в субъектах Российской Федерации нормативов чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции», — говорится в приложении к постановлению мэрии Ярославля.

Правда, нормативы дохода от личного подсобного хозяйства в Ярославской области найти нам не удалось. Скорее всего, они не установлены, и требовать справку о таких доходах в детском саду вряд ли будут.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принцип учета уровня доходов с марта 2019 года был введен и в отношении компенсаций, предоставляемых из областного бюджета. Для многодетных семей областные компенсации (70% от величины родительской платы) останутся вне зависимости от уровня дохода.