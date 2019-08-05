Псков, 5 августа, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Псковскую область поступили дополнительные средства для завершения исполнения Указа президента Российской Федерации от 2010 года об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, жильё получат девять ветеранов — каждому будет предоставлена субсидия на сумму более 1,2 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ветеран

Субсидию можно использовать на приобретение или строительство жилых помещений.

Ранее в 2018 году субсидию на жильё получили ещё 17 ветеранов, проживающих в Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года выяснилось, что 26 псковских ветеранов так и не дождались улучшения жилищных условий. Всего за девять лет, с начала действия президентского указа, в Псковской области за счёт средств федерального бюджета улучшили жилищные условия почти 4,5 тыс. ветеранов и участников Великой Отечественной войны.