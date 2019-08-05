Анкара, 5 августа, 2019, 10:26 — ИА Регнум. За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 2 тыс. 820 нелегальных мигрантов, об этом 5 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Среди арестованных беженцев были выходцы из таких стран, как Пакистан, Сирия, Ирак, Афганистан, Египет, Бангладеш, Сенегал, Алжир, Марокко, Тунис, Сомали, Ливия, Камерун, Палестина.

Нелегальные мигранты были доставлены в специализированные миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.