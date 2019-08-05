Ташкент, 5 августа, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому 11 августа будет широко отмечаться в стране как праздник Курбан хайит, следует из постановления президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам (администрациям) областей и города Ташкента совместно с Фондом по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний», Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан и другими общественными структурами поручено на высоком уровне, в соответствии с национальными и религиозными ценностями узбекского народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Курбан хайита на местах.

«Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Курбан хайита», говорится в постановлении.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, праздник Курбан хайита выпадает на воскресенье, других выходных дней по случаю этого религиозного события документом не предусмотрены.

В прошлом году сообщалось, что жители отмечают праздник Курбан-хайит с 21 по 23 августа. Трехдневные празднования по случаю этого праздника проходили в республике впервые