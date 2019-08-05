Самара, 5 августа, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Раздельный сбор отходов был организован во время Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019», 5 августа сообщается на сайте правительства Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории форума были размещены пять точек с контейнерами для бумаги, пластика, стекла и металлической упаковки.

За все дни работы форума с фестивальной поляны было вывезено 363 кг отходов пластиковой посуды, 17 кг макулатуры, 4 кг стекла, 3 кг отходов металлической упаковки, 4 кг ПЭТ и 273 кубометра несортированных твердых коммунальных отходов.

«Мы видим, что на территории региона появляются инвесторы, готовые вкладывать средства в строительство современных экотехнопарков. Такие экотехнопарки позволят организовать 100-процентную сортировку поступающих отходов и переработку утильных фракций. Отсортированные фракции таким образом будут не отправляться на захоронение, а получат вторую жизнь. Бумага будет перерабатываться в картон, отработанный пластик будет использоваться для изготовления гранул, аналогичным образом на переработку отправятся и другие фракции», — рассказал директор регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

По словам руководителя экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерины Луценко, поскольку в перспективе стоит задача по отделению фракций на первоначальном этапе, то сейчас необходимо выяснить, готовы ли жители города участвовать в организации сортировки твердых коммунальных отходов.

Напомним, что под Самарой планируется строительство мусоросортировочного комплекса, который будет осуществлять 100-процентную сортировку поступающих отходов, объем которых составит более 350 тыс. тонн в год.