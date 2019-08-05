Рим, 5 августа, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Главный приз турнира Мировой серии по теннису выиграла Екатерина Яшина из Саратова, 5 августа сообщает интернет-газета «Четвертая Власть».

(сс) tenisenelatlantico Теннис

Турнир проходил в итальянском городе Сецце. Напарницей Екатерины была Анна Данилина из Казахстана.

Соперницами Яшиной и Данилиной в решающем матче стали итальянки Нурия Бранкаччио и Федерика Сакко. Выиграв их со счетом 7:5, 6:4, девушки заняли первое место.

Поединок длился 1 час 21 минуту

Напомним, что турнир серии ITF в итальянском Сецце проходил с 29 июля по 4 августа. Его призовой фонд составил 25 000 долларов.