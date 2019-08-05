О «вкладе» пчёл в мировую экономику: выдержки из доклада
Нижний Новгород, 5 августа, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Мор пчёл беспокоит пчеловодов не первый год, но в 2019 году массовая гибель медоносных насекомых была отмечена в большем числе регионов России. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл ещё два года назад в своём докладе рассказало о роли пчёл в сельском хозяйстве, их вкладе в мировую экономику, отметив также и факты массовой гибели. Данная информация не утратила своей актуальности, на фоне массового мора приобретя ещё большее значение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Эксперты посчитали, что ежегодный вклад пчёл в мировую экономику составляет около 160 млрд долларов США, и это только в качестве опылителей растений, без учёта мёда и продуктов пчеловодства. В докладе, обнародованном на официальном сайте ведомства, уточняется, что, продукты, производимые пчёлами — это природные антибиотики, которые в отличие от фармпрепаратов, уничтожающих и патогенную, и полезную микрофлору, работают бережнее, «препятствуя росту и развитию вредных микроорганизмов».
В качестве примера приводится факт, что урожайность подсолнуха и гречки за счёт опыления медоносными пчёлами возрастает на 50%, тыквы, дынь и арбузов — на 100%, а плодовых деревьев и кустарников — в десять раз.
Ещё два года назад специалисты Россельхознадзора отметили, что на сегодня есть угроза исчезновения медоносных насекомых и численность пчелосемей сокращается во многих странах. Тогда же эксперты назвали причины — «неконтролируемое использование ядохимикатов, пестицидов, селекционная работа для создания самоопыляющихся, генномодифицированных растений и сельхозкультур», добавляя, что «пчёлы гибнут в массовом порядке». Мировая статистика такова — за 100 лет исчезло более половины видов пчёл.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с июня 2019 года из разных регионов России федеральным властям в открытых письмах и обращениях начали жаловаться на массовый мор пчелиных семей. Причиной пасечники называли бесконтрольное использование агрохимикатов при обработке полей и нарушение правил, в том числе неуведомление о предстоящей обработке. В ряде регионов уже возбуждены уголовные дела, а в Курской области пострадавшим пчеловодам выплачивают компенсации — по 3,15 тыс. рублей за погибшую пчелосемью. В других регионах власти рекомендуют обращаться в суд за взысканием компенсации с виновников гибели «поголовья». По подсчётам Минсельхоза РФ, в 25 российских регионах погибло 1,3% от общего «поголовья» пчёл — 39,6 тысяч от 3,09 миллиона.
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