Бишкек, 5 августа, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков взял краткосрочный трудовой отпуск с 5 августа 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

Отмечается, что отпуск президента продлится семь дней. Глава государства планирует отдохнуть на территории Киргизии — на озере Иссык-Куль. В 2018 год Жээнбеков ушел в отпуск в конце июля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 августа 2019 года в краткосрочный трудовой отпуск ушел президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Глава государства проведет отпускные дни на территории республики.

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