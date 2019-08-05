Новосибирск, 5 августа, 2019, 09:57 — ИА Регнум. Жители Новосибирска планируют сегодня, 5 августа, выйти на митинг против повышения тарифов ЖКХ. Акция протеста пройдёт на аллее Нарымского сквера в 18:30 (время местное). Об этом сообщается на странице одного из организаторов мероприятия Сергея Дьячкова в социальной сети Facebook.

TBIT Тепло

Выйти на митинг новосибирцев сподвигло повышение тарифа на тепло. С 1 июля он должен был вырасти на 3,2% — с 1 290 до 1 331 рубля за одну Гкал. Однако в июне стало известно, что стоимость поднялась до 1 384 рублей, то есть на 7,2%. При том, что в январе тариф уже был повышен на 1,7%.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в платёжках за июль тариф за отопление уже посчитан по стоимости 1 384,74 рубля за Гкал.

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус (независимый депутат) считает, что «совету депутатов нужно поддержать горожан и открыто высказаться против повышения тарифов на теплоснабжение с 1 июля 2019 года на 7,2% вместо утверждённых ранее 3,2%». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Кроме того, Совет депутатов может оказать деятельную поддержку департаменту по тарифам Новосибирской области в суде, который состоится 22 августа 2019 года в Арбитражном суде Москвы. Департамент будет отстаивать незаконность повышения тарифа и возврат к ранее утверждённому повышению в 3,2%», — отметила Пинус, подчеркнув, что «пока такие предложения не вызвали большого оптимизма ни у председателя совета, ни у депутатов».

Напомним, что новосибирцы не в первый раз выйдут на акцию протеста против роста тарифов ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2016 года в 30-ти градусный мороз сотни жителей Новосибирска вышли на митинг против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги сразу на 15%. Акции протеста продолжались несколько месяцев. В итоге им удалось отстоять 4% рост вместо 15%-го.