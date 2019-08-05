Москва, 4 сентября, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удар беспилотниками по судостроительному предприятию на территории Украины, где собирали безэкипажные катера из импортных комплектующих. Об этом 4 сентября рассказал на брифинге официозный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Mil.ru

По словам военного, самолёты Черноморского флота в ночь на 4 сентября уничтожили в Чёрном море четыре американских быстроходных катера Willard Sea Force с десантными группами ВСУ.

«Кроме того, беспилотными летательными аппаратами нанесён удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в Минобороны заявили, что российские войска за ночь пресекли три попытки ВСУ осуществить террористические атаки на Крымский мост. Все попытки проводили с использованием безэкипажных катеров. Их уничтожили Вооружённые силы России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 30 августа заявила, что попытки атак дронов ВСУ на объекты на российской территории не останутся безнаказанными. Дипломат подчеркнула, что пролететь такое расстояние без информации со спутников стран Запада беспилотники ВСУ не смогли бы.