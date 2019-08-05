Томск, 5 августа, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Вулканическая активность миллионы лет назад повлияла на формирование крупных изверженных провинций (КИП), которые затем привели к появлению месторождений золота, никеля, меди, платины, алмазов. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Kevin.Sebold Извержение вулкана Фуэго

Накануне исследователи университета вернулись из экспедиции в Якутию, главной целью которой был поиск новых месторождений золота.

«Между возрастом КИП и формированием месторождения существует связь. Например, залежи алмазов появились там, где КИП насчитывает около 300 миллионов лет. Подобную закономерность мы ищем применительно к месторождениям золота», — объяснил руководитель экспедиции, декан ГГФ ТГУ Платон Тишин.

По его словам, Алданский щит является для учёных экспериментальной площадкой, на которой ведётся сбор информации для поиска новых золотоносных месторождений.

Результат работы по проекту геологи представят в конце 2019 года. Добавим, что на территории Сибири находится одна из самых крупных в мире крупных изверженных провинций — Сибирские траппы. Изучение КИП позволит уточнять потенциал сибирских месторождений и находить новые районы, перспективные для добычи ценных минералов, цветных и благородных металлов.

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