Омск, 5 августа, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В Омской области, как и в других регионах России, зафиксирована гибель пчёл — от химических обработок полей в нескольких районах.

Sn-omsk.ru Мор пчёл добрался до Омской области

Как сообщили ИА REGNUM в областном Россельхознадзоре, помимо жалоб от пчеловодов, также в ведомство поступают обращения от жителей региона, у которых зафиксированы аллергическая реакция и пищевое расстройство после обработки полей пестицидами.

В Россельхознадзоре сделали вывод, что причиной гибели пчёл действительно могли стать пестициды и агрохимикаты, применяемые сельхозпроизводителями.

О количестве погибших пчелосемей и ущербе от мора пчёл в Омской области в ведомстве не сообщают. Однако о масштабах трагедии можно судить по информации из местных СМИ. Так, омский пчеловод со стажем Виктор Сиянов, по его словам, не припомнит такой массовой гибели пчёл за десятки лет своей работы.

«Охапку пчёл берет голыми руками, не боясь, что ужалят, — насекомые мертвы», — передают «Вести Омск».

Сиянов рассказывает, что из 50 пчелосемей падёж составил почти половину. А одна семья — это в среднем 60—80 тысяч особей.

Читайте также: «Это сигнал»: биолог из Казани назвал причину гибели медоносных пчёл

Больше всего в Омской области пострадали южные районы, в том числе Москаленский, Одесский, Павлоградский.

Читайте также: Почти 40 тысяч пчелосемей погибли в России — Минсельхоз

В областном Россельхознадзоре, ссылаясь на данные Российского национального союза пчеловодов, напомнили, что всего гибель пчел зафиксирована уже в 30 регионах России. Ущерб предварительно оценили в 1 трлн рублей.

Читайте также: Минсельхоз назвал новую причину массовой гибели пчёл в России