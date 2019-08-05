Екатеринбург, 5 августа, 2019, 09:29 — ИА Регнум. В Свердловской области так и не решили проблему недоинформированности населения по ключевым вопросам реформы обращения с ТКО. Об этом заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в статье для «Областной газеты».

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Цуканов считает, что образовался информационный вакуум по наиважнейшим пунктам реформы. В частности, по темам организации мусорных контейнеров, нормативов накопления бытового мусора, структуры платы для населения — потребителя услуги, а также строительству новых объектов для сортировки и переработки мусора.

Также более половины населения не осведомлено о национальном проекте «Экология», по данным соцопросов, подчеркнул полпред.

Напомним, ранее Николай Цуканов раскритиковал ситуацию с «мусорными тарифами» в Свердловской области. По мнению чиновника, проблема остаётся острой для жителей региона.