Москва, 5 августа, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов настаивает на принятии Госдумой закона «Об учете мнения граждан РФ при решении общественно важных вопросов», передает корреспондент ИА REGNUM 5 августа.

Гражданское общество

В законе должны быть без отсылок к другим актам и без делегирования полномочий регионам и муниципалитетам, максимально конкретно сформулированные вопросы, подлежащие общественному обсуждению, и определить параметры такого обсуждения. Кроме того, по мнению парламентария, необходимо также предусмотреть меры административного и уголовного наказания за воспрепятствование учету мнения граждан.

«Это одна из задач нашей фракции на осеннюю сессию. Без такого закона мы раз за разом будем сталкиваться с безразличием чиновников к мнению населения и последствиями такого отношения», — заключил Миронов.

Действующее законодательство, помимо самых общих положений, не регулирует процедуры учета мнения граждан органами власти, это создает условия для возникновения конфликтных ситуаций, указал депутат.