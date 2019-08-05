Калуга, 5 августа, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Около 3,5 млн рублей налогов заплатили с начала 2019 года самозанятые в Калужской области, сообщает 5 августа корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя калужского регионального управления федеральной налоговой службы Андрея Ламакина.

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов

По его словам, почти четырём тысячам самозанятым калужанам предоставлен льготный налог «на профессиональный доход» по ставке 6 или 4% вместо 13%. Кроме того, этим гражданам разрешено трудиться параллельно с их основной работой, и этот дополнительный доход также официально признан. Таким образом, уже вышло из тени немало самозанятых, занимающихся извозом, репетиторством, литературным творчеством и сдающим жильё в аренду. Впрочем, по словам губернатора Анатолия Артамонова, «от самозанятых граждан больших налогов область не дождётся». Между тем, в Калужском регионе появились работодатели, которые пытаются перевести сотрудников на режим самозанятых — для того, чтобы облегчить налоговую нагрузку предприятий по выплате социальных взносов.

Напомним, с 1 января 2019 года в четырех российских регионах: Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарии тестируют налог на профессиональный доход. Он предназначен для тех, кто оказывает услуги или продает товары без привлечения наёмных работников.