Ленинский район, Крым, 5 августа, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Восточную часть крымского полуострова — Ленинский район — подтопило после обильных осадков, прошедших 3−4 августа, пострадали десятки домов в частном секторе и несколько фермерских хозяйств, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По данным МЧС Крыма, жильцов подтопленных домов эвакуировали. Масштабы ущерба уточняются.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

«В Приозёрном прорвало дамбу, 15 домов затопило. Вся живность утонула», — сообщают в соцсетях местные жители.

В администрации Ленинского района корреспондент ИА REGNUM сообщили о том, что проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с происшествием.

«Каждый год с дождями происходит одно и то же. Стоки не работают, с заменой труб по городу всё встало. Хотя бы проект заказали. Интересно, как в этот раз власти будут решать эту проблему? Или опять сосредоточатся на фонтанах за 20 миллионов рублей?» — пишут крымчане в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня мощный дождь и отсутствие рабочей ливнёвой канализации спровоцировал потоп в Севастополе. Сильнее всего затопило Казачью бухту, район Генерала Острякова, улицы Шабалина, Кожанова и другие близлежащие улицы. Мощные потоки воды также разрушили дорожное и тротуарное покрытие на спуске Котовского.

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