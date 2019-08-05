Сочи, Краснодарский край, 5 августа, 2019, 09:00 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи Краснодарского края на 5 августа, сообщила пресс-служба администрации города. По данным синоптиков, на территории города-курорта ожидается сильный дождь с грозой, возможен град, ветер 15−20 метров в секунду с порывами до 25 м/с, на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

Иван Шилов ИА REGNUM Штормовое предупреждение

«Жителям и гостям курорта рекомендуется принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от отдыха вблизи водоёмов», — отметили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне 250 детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях «Ровесник» и «Лебяжий берег» на берегу Азовского моря в Краснодарском крае, были эвакуированы из-за ухудшения погодных условий.