Новосибирск, 5 августа, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 5 августа, вручил медикам региона ключи от восьми новых машин скорой помощи.

Правительство Новосибирской области В новосибирской области идёт обновление автопарка медучреждений

«Мы в плановом порядке продолжаем обновление автопарка. В этом году планируется приобрести 35 автомобилей. Сегодня мы передаём партию из восьми машин, большая часть которых поступит в центральные районные больницы на территории нашего региона, в том числе в те учреждения, необходимость приобретения машин для которых мы определяли в ходе моих поездок по районам в прошлом году, — сказал Травников, обращаясь к новосибирским медикам. — Надеюсь, что эти современные, хорошо укомплектованные автомобили помогут ещё более качественно, оперативно оказывать медицинскую помощь во всех уголках нашей большой Новосибирской области».

Автомобили переданы медучреждениям в рамках утверждённой правительством региона программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013−2020 годы».

Закупка автомобилей скорой помощи, как уточняют в правительстве региона, — только одно из направлений работы по повышению доступности медицинской помощи в Новосибирской области. Регион участвует во всех федеральных направлениях национального проекта «Здравоохранение». На реализацию региональных проектов нацпроекта до 2024 года будет направлено около 35 млрд рублей. Средства пойдут на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, детское здравоохранение, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощии так далее.