Токио, 5 августа, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Российскому и японскому лидерам Владимиру Путину и Синдзо Абэ стоит встретиться в России в сентябре. Об этом заявил представитель премьер-министра Японии, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Японская сторона хотела бы организовать визит главы правительства в Россию, так как Абэ и Путину нужно напрямую обсудить возникшие между двумя странами «проблемы». Какой вопрос требует обсуждения, не говорится. Однако это заявление последовало за визитом российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курильские острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Медведев побывал на Курилах и заявил, что «Курилы — это наша земля». В МИД Японии поездку российского премьер-министра назвали «чрезвычайно прискорбным» событием, а его заявление — несовместимым с позицией Токио в отношении южных островов архипелага.

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