Красноярск, 5 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. В Красноярском крае ведутся поиски пропавшего в горящих лесах Эвенкийского района пожарного.

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Спасатели Богучанского района выехали в Эвенкийский район на поиски вечером 4 августа. Мужчина пропал в лесу Байкитского лесничества, передаёт «Проспект мира».

В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю эту информацию ИА REGNUM не прокомментировали.

По данным Богучанского ПСО, пожарный прилетел на тушение леса с мансинской авиалесохраной.

Добавим, в Красноярском крае на утро 5 августа зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади более 780 тыс. га.