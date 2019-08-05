Ульяновск, 5 августа, 2019, 08:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области в I полугодии адресную материальную помощь из бюджета получили боле 5,5 тыс. человек на 106 млн рублей, из них половина средств ушла на оплату дорогостоящего лечения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Алексей Протопопов. Детский доктор (фрагмент). 1885

В регионе состоялось очередное заседание областной общественной комиссии по вопросам оказания адресной материальной помощи под председательством губернатора Сергея Морозова. По итогам рассмотрения обращений жителей из региональной казны на оказание помощи будет выделено свыше 3,6 млн рублей: поддержку получат четыре семьи на оплату дорогостоящего лечения детей и восстановление жилья после пожара.

Всего в I полугодии 2019 года в Ульяновской области адресную материальную помощь получили 5562 человека, всего выделено более 106 млн рублей. В регионе отмечают, что наиболее затратной стала оплата дорогостоящего лечения: такую помощь получили свыше 1,5 тыс. человек на 54 млн рублей.

К примеру, помощь оказана жительнице Ульяновска, которая ребенка-инвалида, которому поставили смертельный диагноз: четырехлетнему мальчику необходима пересадка костного мозга, но операцию могут провести только за границей. По словам матери, многие благотворительные фонды отказали семье — помогли «неравнодушные жители», а затем «решили обратиться к губернатору для рассмотрения вопроса на адресной комиссии».

Отметим, что в Ульяновской области принят порядок назначения и осуществления единовременной денежной выплаты, предоставляемой в качестве адресной материальной жителям, которые попали в трудную жизненную ситуацию — к примеру, стали инвалидами или жертвами семейного насилия, потеряли родителей, при назначении дорогостоящего лечения, при потере жилья, неспособности семьи или одинокого гражданина оплачивать жизненно необходимые товары (продукты питания, одежду, средства личной гигиены) и услуги (проезд к месту лечения и обратно, образовательные услуги, коммунальные услуги), наступившие в силу независящих от них объективных обстоятельств. Размер выплаты не может превышать 10-кратной величины прожиточного минимума на душу населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Чувашии в апреле 2019 года стало известно о том, что в республике планируют внести изменения в постановление об обеспечении деятельности лиц, замещающих госдолжности, предусматривающие оказание материальной помощи. Это касается главы региона и членов правительства. Согласно проекту, размер материальной помощи может достигать 100 тыс. рублей.

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