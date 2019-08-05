Магадан, 5 августа, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на встрече в Москве с руководителями министерств правительства России доложил о строительстве спортивно-оздоровительного комплекса в Магадане, о нацроектах, социальных гарантиях для жителей региона, об очистке бухты Нагаева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Popadius Флаг Магаданской области

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Как сообщили в областном правительстве Сергей Носов принял участие в работе совещания по вопросам модернизации рыбного порта в Магадане и очистки бухты Нагаева от затонувших судов.

О развитии культуры, спорта и туризма на Колыме, губернатор рассказал зампредседателя правительства РФ Ольге Голодец, провёл рабочие встречи с министром образования Ольгой Васильевой, главой Минвостокразвития Александром Козловым и министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным.

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По итогам совещаний Магаданскую область ожидают финансовая поддержка во многих вопросах, а ведомствам правительства дан ряд поручений по проектам и предложениям от Носова по развитию культуры, спорта и туризма и соцгарантий для пенсионеров, детей-инвалидов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа Сергей Носов отчитался перед главой правительства РФ Дмитрием Медведевым о планах по развитию Магаданской области.