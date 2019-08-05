Анкара, 5 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции спасли в Эгейском море на юго-западе страны по меньшей мере 22 нелегальных мигранта, об этом 5 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В основном спасенные беженцы являются выходцами из Палестины, Сирии и Ирака. Все они были доставлены в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и из Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

По официальным данным, с начала 2019 года в Турции было задержано порядка 180 тыс. нелегальных мигрантов.