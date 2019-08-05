Энергодар, Украина, 5 августа, 2019, 08:21 — ИА Регнум. На Украине город Энергодар Запорожской области отключили от снабжения горячей водой из-за долгов жителей за услуги водоотвода и водоснабжения, сообщается на сайте городской администрации.

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«С 1 августа в Энергодаре отключены от электроснабжения ЦТС и ТРП, вследствие чего прекращена подача горячей воды в жилые дома, объекты и предприятия», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что общая сумма долга населения составляет 1,826 млн гривен (4,6 млн рублей). Власти Энергодара приняли решение вынести на рассмотрение сессии городского совета вопрос о предоставлении «Тепловодоканалу» финпомощи в размере 10 млн гривен.

Напомним, что населения Энергодара составляет 53,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в январе 2019 года население Украины оплатило услуги ЖКХ на 71,8%. По мнению политика, дальнейший рост неплатежей приведёт к коллапсу всей системы жилищно-коммунального хозяйства.

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