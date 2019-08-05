Париж, 5 августа, 2019, 08:22 — ИА Регнум. В июле 2019 года продажи автомобилей во Франции упали на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

balsas.it Авторынок

В общей сложности за второй летний месяц реализация машин на французском авторынке составила 172 228 экземпляров. Стоит отметить, что отрицательная динамика фиксируется здесь второй месяц подряд.

Всего за первые семь месяцев 2019 года во Франции было продано 1 млн 338 тыс. 670 новых авто, что на 1,8% меньше прошлогодних продаж.

По информации Французской торговой палаты (CCFA), лидером спроса авторынка Франции в июле стали машины марки Peugeot. Машины этого бренда были приобретены 30 807 французами — спрос увеличился на 0,3% по сравнению с прошлым годом.

Вторую строчку заняли машины бренда Renault с показателем 23 664 проданных машин, что меньше прошлогоднего уровня на 14,5%.

Тройку лидеров замыкает бренд Citroen. За июль было реализовано 19 823 авто данной компании. Это на 12,8% больше, чем за июль 2018 года.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Volkswagen (13 056 ед.) и Dacia (9927 ед.).

Напомним, лидером продаж в июне 2019 года стали автомобили бренда Renault.

Читайте также: Названо самое покупаемое в России авто с дизельным мотором