Оренбург, 5 августа, 2019, 08:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области до дня выборов губернатора, 8 сентября, остаётся чуть более месяца. Профессор Оренбургского института Московской государственной юракадемии, доктор политических наук, руководитель социологического центра «Общественное мнение» Галина Шешукова прогнозирует низкую явку на выборах и безусловную победу врио губернатора Дениса Паслера.

Аполлинарий Васнецов. Оренбургские степи. 1893 г

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог отметила слабую конкуренцию на выборах и то, что наблюдается это не только в Оренбуржье, но и в других регионах, где в 2019 году проходят губернаторские выборы.

«Подбор кандидатов, который осуществляется, скорее всего, «сверху», чтобы было меньше сюрпризов по итогам этих выборов, приводит к тому что, во многих регионах настоящей конкуренции не получается», — сказала Шешукова.

Видимость конкуренции присутствует. Среди кандидатов есть представители оппозиционных парламентских партий. Однако на губернаторских выборах, как считает эксперт, должна быть конкуренция между личностями — насколько каждый из кандидатов является достаточно ярким политическим деятелем, или предпринимателем, или представителем общественности:

«Это должен быть достаточно яркий человек. Если этого нет, то мы говорим о том, что конкуренция очень слабая».

Такая ситуация в Оренбуржье, и она повлияет на явку, констатировала Галина Шешукова. Прогнозируется, что явка 8 сентября на выборах главы Оренбургской области составит 30−35%. Однако в конце августа ситуация может существенно измениться и пробудить интерес у избирателей. Но превысить показатель 2014 года (44,15%) регион не сможет.

Второго тура не будет. Главный конкурент (врио губернатора) за март — июль проделал достаточно большую работу по повышению уровня своей известности. Но побить рекорд, когда в 2014 году за экс-губернатора Юрия Берга проголосовали 80% избирателей, не удастся, считает политолог.

Напомним, в 2014 году на выборах разразился скандал вокруг единого кандидата от оппозиции Сергея Катасонова (ЛДПР). Он подал документы в облизбирком, но партия отозвала кандидатуру либерал-демократа. Из девяти кандидатов регистрацию прошли пять, среди них для экс-главы региона Юрия Берга, который участвовал в выборах, явной конкуренции никто не представлял. С большим отрывом от оппонентов Берг одержал победу — 80,28%.