Омск, 5 августа, 2019, 08:01 — ИА Регнум. В Омске за два дня — 3 и 4 августа — массовые мероприятия в честь Дня города посетили 174 460 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в мэрии Омска

Twitter.comngs55_news_omsk День города в Омске

По данным мэрии, праздник прошёл в штатном режиме, без происшествий. Основная часть праздничных событий состоялась 3 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Омск в первые августовские выходные 2019 года отпраздновал 303-летие.

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