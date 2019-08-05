Екатеринбург, 5 августа, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Управляющие компании и товарищества собственников жилья борются в конкурсе за звание лучшей жилищной организации, одним из условий которого является отсутствие долгов перед энергетиками. На данный момент порядка трёхсот УК и ТСЖ погасили задолженность на сумму 12 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

В энергокомпании сообщили, что помимо отсутствия долгов, в конкурсе будут учитывать наличие в подшефных организациям домах приборов учёта, использование энергоэффективных технологий и выполнение рекомендаций поставщиков тепла перед предстоящим отопительным сезоном. Участники конкурса будут разделены по категориям, по итогам которого три лучших организации в каждом направлении получат сертификаты на благоустройство придомовой территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее энергетики проводили акцию «Весна — тают пени». В ходе мероприятия с апреля по май потребители тепла оплатили долги перед поставщиком на сумму 173 млн рублей. При этом им не пришлось оплачивать задолженность (её совокупный размер составлял около восьми миллионов рублей) за поставки энергоресурсов.