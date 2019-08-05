Санкт-Петербург, 5 августа, 2019, 07:53 — ИА Регнум. Около 100 членов экипажей атомных ледоколов проекта 22 220 типа «Арктика» планирует подготовить до конца 2019 года Центр морских арктических компетенций Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова совместно с ФГУП «Атомфлот», сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомный ледокол «Ямал»

Отмечается, что с начала года в Макаровке уже подготовлено 45 моряков. В настоящее время для обучения экипажей разработано четыре учебника, подготовлены базы тестовых заданий и введено десять учебных программ.

Развитие центра компетенций, пояснили в ведомстве, будет выстраиваться с учётом планов строительства нового ледокольного флота, в первую очередь, в связи с проектом строительства атомных ледоколов типа «Лидер», а также возможностей применения дистанционных технологий для «Атомфлота».

Предполагается, что экипажи будут работать на ледоколах для проводки танкеров-газовозов на Морском канале Обской губы и обеспечивать круглогодичный вывоз сжиженного природного газа из порта Сабетта в восточном направлении.

Читайте также: Названы окончательные сроки ввода атомного ледокола «Лидер»