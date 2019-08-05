Гонконг, Китай, 5 августа, 2019, 07:50 — ИА Регнум. Участники протестов пытаются уничтожить Гонконг, заявила глава администрации этого специального автономного района КНР Кэрри Лэм. Слова чиновника приводит агентство France-Presse.

Гонконг. Китай

«Глава города заявила, что протестующие «пытаются уничтожить Гонконг», — говорится в сообщении.

Напомним, отставка Лэм — одно из требований гонконгских манифестантов, выступающих за отмену законопроекта об экстрадиции.

Как сообщало ИА REGNUM, рассмотрение законопроекта о выдаче Китаю подозреваемых в нарушении китайских законов вызвало в Гонконге массовые протесты. Протестные акции продолжаются несколько месяцев. Так, 4 августа полиция применила против манифестантов слезоточивый газ. Позже, 5 августа, забастовки привели к сбоям в работе метро и аэропорта.

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