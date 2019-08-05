Вашингтон, 5 августа, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко ухудшил отношения администрации президента США Дональда Трампа и офиса президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить пост председателя Киевской городской администрации (КГГА), заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко 3 августа в интервью изданию «Гордон».

Qypchak Виталий Кличко

Эксперт уверен, что встреча Кличко и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани стала ответом на планы президента Украины Владимира Зеленского разделить полномочия мэра Киева и главы КГГА.

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«Кличко пытался такой встречей фактически выбить ситуацию из-под ног у Андрея Богдана (главы офиса президента Украины — ИА REGNUM ). Известно, что существует неоднозначное мнение с американской стороны по поводу Богдана и Игоря Коломойского. Поэтому Кличко таким образом втянул Украину глубже в предвыборный процесс в США, чтобы остаться в должности», — рассказал Телиженко.

Он отметил, что таким образом Кличко втягивает Украину в предвыборный процесс США, чтобы решить личные проблемы:

«Ситуация обостряется из-за таких встреч, как Кличко — Джулиани, а по факту — это попытка привлечь для решения исключительно внутриполитических украинских вопросов американских союзников. Это вредит нам как стране. Возможно, лично Кличко это поможет, но такие методы нанесут урон Украине… Как следствие, он фактически ухудшил отношения офиса президента Зеленского и администрации президента Дональда Трампа», — считает эксперт.

Телиженко считает, что Зеленскому следует направить в США сильного посла, который сможет наладить отношения с администрацией Трампа и не дать оппонентам убедить Белый дом в «токсичности» Андрея Богдана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить слова главы офиса президента Украины Богдана о том, что ему предлагали $20 млн за сохранение Кличко на должности главы администрации Киева.

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