Ульяновск, 5 августа, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Администрация Ульяновска планирует взять коммерческий кредит в размере 250 млн рублей для погашения долговых обязательств. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Заказчиком выступает администрация города Ульяновска. Мэрии возьмёт кредит размере 250 млн рублей для погашения ранее взятых долговых обязательств. Кредитная линия будет открыта на три года с даты заключения контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 65,625 млн рублей, источник финансирования — муниципальный бюджет Ульяновска, средства предусмотрены в бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Согласно документу, при определении суммы контракта были представлены расценки трёх потенциальных поставщиков, процентная ставка составляла 8,7%, 9% и 10%. В результате при расчётах в качестве начальной максимальной цены была принята ставка в размере 8,75%.

Отметим, что в первоначальной редакции общий объем доходов бюджета Ульяновска утверждён в размере 10 875 111,50 807 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областной казны — в сумме 5 865 085,50 807 тыс. рублей. Расходы спрогнозированы в размере 11 260 573,68 907 тыс. рублей. Дефицит бюджета утверждён в сумме 385 462,181 тыс. рублей, или 7,7% объема доходов бюджета муниципального образования (без учёта утвержденного объема безвозмездных поступлений).

На 1 января 2020 года верхний предел муниципального долга в Ульяновске установлен в сумме 3 605 998,6 тыс. рублей, а предельный объем расходов на обслуживание долга на 2019 год — в сумме 309 900 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, долговые обязательства муниципальных образований в Ульяновской области на начало июля 2019 года составили 4 128 837,82 тыс. рублей, что на 8,17% выше по сравнению с данными на начало года.