Москва, 5 августа, 2019, 07:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Дмитрий Медведев 9 августа посетит Киргизию и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщается на сайте правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Заседание пройдёт в городе Чолпон-Ата. Основная тема — формированию общего финансового рынка союза и проработка перспективных инициатив в цифровой экономике.

Также планируется подписать соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории союза.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение.

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