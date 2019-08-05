Вашингтон, 5 августа, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Представители американской администрации попытаются помешать Турции в проведении новой военной операции в Сирии. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники среди чиновников США.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий солдат

На 5 августа, отмечает издание, намечена встреча ряда высокопоставленных сотрудников Пентагона с турецкой стороной в Анкаре. Американцы представят «итоговое предложение», которое заключается, в частности, в идее совместной военной операции ради безопасности на турецко-сирийской границе.

Намерение американской стороны названо «отчаянной попыткой». США предлагают расчистить от курдов сирийскую территорию глубиной 14 км и шириной 140 км. Однако прежде Анкара уже отказалась от таких условий, настаивая на более широкой зоне безопасности и самостоятельном её контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, новую военную операцию в Сирии анонсировал 4 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Новая цель Турции — восток реки Евфрат, пояснил он.

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