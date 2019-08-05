Нижний Новгород, 5 августа, 2019, 07:31 — ИА Регнум. В Нижегородской области к августу 2019 года исследовали свыше 10 тыс. клещей, а акарицидные обработки провели на площади более 2,8 тыс. гектаров. В управлении Роспотребнадзора региона подвели предварительные итоги клещевого сезона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Клещ

По данным ведомства, из 10 тыс. исследованных клещей основная часть (41% случаев) присосалась в лесных массивах. Ещё 28,1% случаев зафиксировано в деревнях и сёлах, а 15,5% — на придомовых территориях. Также 2,2% случаев произошло на кладбищах, 10% — в садах и огородах и 2,8% — на пляжах и в парках.

Всего в регионе для профилактики были проведены акарицидные обработки на площади более 2,8 тыс. га. Помимо этого, свыше 4 тыс. нижегородцев были привиты, в планах также вакцинация около 5 тыс. человек, входящих в профессиональные группы риска.

Из обследованных клещей заражёнными разными заболеваниями оказались 331, из которых свыше 30 были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 180 — иксодовым клещевым боррелиозом, 60 — гранулоцитарным анаплазмозом, восемь — моноцитарным эрлихиозом, 47 — клещевым боррелиозом.

Специалисты управления призывают нижегородцев при походе в лес использовать инсектоакарицидные средства, производить осмотры, а также не забывать о профилактике клещевых инфекций.