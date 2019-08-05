Москва, 5 августа, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Москве с 22 по 25 августа пройдут матчи предсезонного Кубка мэра Москвы по хоккею, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Santeri Viinamäki Хоккей

В турнире сыграют три столичные команды — «Динамо», ЦСКА и «Спартак», а также подмосковный «Витязь». Игры пройдут на арене «Мегаспорт».

Соревнование проводится в 12-й раз. Чаще других обладателями трофея становили динамовцы — пять раз, в том числе и турнире 2018 года. Армейцы праздновали победу четыре раза, дважды — спартаковцы.

В первый день Кубка мэра пройдут матчи «Динамо» — «Витязь» и ЦСКА — «Спартак».