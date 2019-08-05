Сеул, 5 августа, 2019, 07:27 — ИА Регнум. В июле 2019 года валютные резервы Южной Кореи выросли на $40 млн. Обэтом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Пшеничное поле

Согласно опубликованным данным, по состоянию на июль текущего года валютные резервы страны составили $403,11 млрд, что на $40 млн больше, чем месяц назад.

В июле индекс USD в соотношении шести крупных валют, таких как евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк, увеличился на 1,9%.

Известно, что ценные бумаги сократились на $1,82 млрд, до $372 млрд, а депозиты, напротив, увеличились на $1,75 млрд, до $20,24 млрд.

По состоянию на конец июля 2019 году Южная Корея заняла 9-е место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай — $3,11 трлн, на втором месте была Япония — $1,32 трлн.

Валютный резерв — запас иностранной валюты, а также золота, которым располагают органы исполнительной власти или центральный банк страны, предназначенный для платежей по международным расчетам и др. валютных операций, совершаемых в интересах экономического развития государства.