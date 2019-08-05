Екатеринбург, 5 августа, 2019, 07:28 — ИА Регнум. В первые дни недели в Екатеринбурге ожидается облачная погода и дожди. По данным синоптиков осадки пройдут в регионе 5,6 и 7 августа.

Pixabay.com Дождь

В пресс-службе мэрии сообщили, что воздух станет теплее, чем в самых первых числах августа. Начало месяца выдалось прохладным, а средняя температура составила всего 13 градусов выше нуля. Но уже в понедельник 5 августа воздух днём прогреется до 21−23 градусов выше ноля. А вот 6 и 7 августа будет чуть прохладнее — от 16 до 18 градусов. При этом во все три дня ожидаются небольшие дожди.

Отметим, что с 1 по 3 марта в Екатеринбурге прошли обильные дожди, а количество выпавших осадков на 42% превысило среднемесячный показатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер до 25 метров в секунду и обильные дожди прогнозировались 1 и 2 августа. Однако впоследствии синоптики продлили предупреждение до 3 августа.