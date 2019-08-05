Красноярск, 5 августа, 2019, 07:20 — ИА Регнум. Полностью справиться с лесными пожарами помогут лишь сезонные дожди осенью, считает эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте РФ Григорий Куксин.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар. Красноярский край

Однако пока в Сибири больших осадков не прогнозируют, передают 5 августа «Известия», ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Напомним, по данным Авиалесоохраны, на 00:00 (мск) 4 августа в Красноярском крае действовали лесные пожары на площади порядка 829,7 тыс. га, в Иркутской области — на площади около 734,2 тыс. га.