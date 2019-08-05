Куала-Лумпур, 5 августа, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Малайзийская полиция принимает все необходимые меры, чтобы найти 15-летнюю ирландскую девочку, пропавшую без вести на курорте недалеко от Куала-Лумпура в минувшие выходные. Об этом в понедельник, 5 августа, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

В заявлении полиции говорится, что семья подростка, прибывшая на курорт Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан, сообщила о ЧП 4 августа.

«Мы работаем со всеми отделами полиции и пожарной службы, чтобы найти подростка», — сказал представитель полиции.

Посольство Ирландии в Куала-Лумпуре сообщило, что оказывает консульскую помощь семье девочки. Сотрудники курорта, расположенного в предгорьях Титивангса, рядом с лесным заповедником, также сотрудничают с полицией.