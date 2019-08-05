У кандидата в губернаторы Курганской области пропали баннеры
Курган, 5 августа, 2019, 07:27 — ИА Регнум. В Кургане разразился скандал с пропажей баннеров одного из кандидатов в губернаторы. Как выяснилось, демонтирована предвыборная агитация была вполне законно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В минувшую субботу, 3 августа, помощники кандидата в губернаторы от КПРФ Якова Сидорова под громким заголовком «Беспредел!» сообщили в социальных сетях о том, что неизвестные сняли и увезли в неизвестном направлении пять баннеров с изображением Сидорова, которые были установлены в городе и на въезде в него по шоссе Тюнина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, избирательная комиссия Курганской области установила, что размещение агитационных материалов на рекламных конструкциях кандидата в губернаторы Зауралья Якова Сидорова было оплачено из средств регионального отделения КПРФ до предвыборной гонки. Согласно законодательству получается, что кандидат в депутаты таким образом использует ресурсы партии вне своего избирательного фонда. А это незаконно.
Яков Сидоров получил первое предупреждение от избиркома с требованием убрать нелегитимные агитационные материалы. Билборды, на которых были размещены баннеры Сидорова, принадлежат ООО «Курганское телевидение», которое входит в медиахолдинг «Область 45».
Главный редактор медиахолдинга «Область 45» Александр Тетерин в официальном заявлении пояснил, что у предприятия заключён договор с курганским областным отделением политической партии КПРФ об оказании услуг по размещению и демонстрации агитационных материалов на принадлежащих ООО «Курганское телевидение» рекламных поверхностях.
Медиахолдинг «Область 45» уведомлял Якова Сидорова об устранении нарушений до 2 августа. Однако кандидат в губернаторы игнорировал просьбу самостоятельно убрать незаконные баннеры. Тогда это пришлось сделать владельцам билбордов.
Напомним, выборы в губернаторы Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года.