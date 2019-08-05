Новосибирск, 5 августа, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Сибирские селекционеры вывели новый сорт ячменя. Главное его качество — сбалансированность. Сорт получил название «дар», сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

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Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории селекции, семеноводства и технологии возделывания полевых культур Сибирского НИИ растениеводства и селекции Юрий Григорьев, у «дара» нет «чемпионских» цифр по какому-то отдельному критерию, зато по всем из них он показывает значения выше среднего. И именно сбалансированность, по мнению селекционеров, станет в перспективе весомым аргументом в пользу выбора сорта для многих хозяйств.

Новый сорт ячменя передан на сортоиспытания.

Работа по его созданию велась с 1999 года. Но как отмечают селекционеры, это обычный срок для создания сорта методами классической селекции.