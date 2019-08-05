Бор, Нижегородская область, 5 августа, 2019, 06:28 — ИА Регнум. В посёлке Ситники Борского городского округа Нижегородской области жильцы дома №10 на улице 1-й участок бьют тревогу — неблагоустроенный дом, построенный 80 лет назад, уже год как признан аварийным, но расселять его не спешат. Жильцы опасаются, что однажды здание «рухнет на головы». О проблеме сообщило нижегородское издание NN.ru.

Gov.karelia.rugov Аварийный дом

Дом был построен в 1939 году как временное жильё, поэтому в нём нет канализации, воды и отопления. Но вот уже много лет здесь живут 22 человека, в том числе шестеро детей. В 2018 году, после жалоб в Минстрой РФ, дом официально признали непригодным для проживания, но расселить объект обещают только после 2026 года. Жильцам же посоветовали для ускорения вопроса обратиться в суд.

«Мы боимся жить в этом доме, боимся, что он рухнет на головы детей», — цитирует издание жильца аварийного дома Владимира, прожившего в нём 22 года.

В заключении, составленном по результатам технического обследования состояния строительных конструкций, по данному дому говорится, что «все конструктивные элементы здания имеют массовые дефекты и повреждения, которые образовались в результате естественного износа», а также — «состояние электропроводки вызывает прямое опасение». Помимо этого, в заключении отмечается, что техсостояние несущих конструкций оценивается не просто как аварийное, а «свидетельствует об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, дальнейшая эксплуатация здания представляет непосредственную опасность для людей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, регион получит из федерального фонда ЖКХ почти 974 млн рублей на расселение жильцов аварийного фонда. Всего за 2019−2020 годы должны расселить 649 домов, где проживают почти 1,4 тыс. человек, но дом в Ситниках в список не попал.