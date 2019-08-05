Челябинск, 5 августа, 2019, 06:10 — ИА Регнум. В посёлке Аэропорт возле Челябинска питьевая вода тала чище. Начала работу станция по очистке и обезжелезиванию воды, сообщили в мэрии.

Вода

Объект был создан муниципальным производственным объединением водоснабжения и водоотведения. Работы шли по инвестиционной программе, объём вложений составил 29 млн рублей.

Ранее посёлок Аэропорт получал воду от скважины Сугоямского месторождения, которая изначально предназначалась для того, чтобы снабжать водой производство «Мечела». Её показатели не отвечали нормам. Поэтому и было принято решение возвести станцию очистки.