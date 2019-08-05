Бухарест, 5 августа, 2019, 05:59 — ИА Регнум. В отставку отправлена румынский министр образования Екатерина Андронеску после её комментария по случаю убийства 15-летней девушки, написала глава правительства Румынии Виорика Дэнчилэ в Facebоok.

Отставка

Дэнчилэ пояснила, что комментарий Андронеску был «глубоко ошибочным». Чиновник, отмечает премьер-министр, показала безответственное отношение к работе в должности министра образования.

«Есть заявления, которые показывают отсутствие понимания — в частности, дела Каракала и, в целом, как мы должны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми — от г-жи Андронеску», — написала Дэнчилэ.

Напомним, Андронеску, узнав об изнасиловании и убийстве 15-летней девушки, которая добиралась в город Каракал (Румыния) автостопом, заявила: девушку «учили не садиться в машины с незнакомцами».