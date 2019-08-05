Омск, 5 августа, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин включил губернатора Омской области Александра Буркова в состав президиума Госсовета, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Omskportal.ru Александр Бурков

Уточняется, что соответствующее распоряжение президент подписал 2 августа. Всего в президиум Государственного совета РФ вошли главы восьми регионов.

Помимо Буркова, это главы Брянской области (Александр Богомаз), Ямало-Ненецкого автономного округа (Дмитрий Артюхов), Нижегородской области (Глеб Никитин), Ненецкого автономного округа (Александр Цыбульский), Северной Осетии (Вячеслав Битаров), Якутии (Айсен Николаев), Адыгеи (Мурат Кумпилов).

Президиум Госсовета формируется для решения оперативных вопросов, его ротация осуществляется раз в полгода.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Александр Бурков возглавил Омскую область в октябре 2017 года. До этого он являлся депутатом Госдумы от «Справедливой России».