Иркутск, 5 августа, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Обряд жертвоприношения провели полсотни шаманов в Сибири, сообщает «ИрСити».

Аркадий Зарубин Шаман

4 августа на остров Ольхон на Байкале съехались не только шаманы из Иркутской области, Бурятии, Карелии, Забайкалья, но и их зарубежные коллеги. Они читали молитвы, били в бубны, затем принесли в жертву барана.

Напомним, в 2019 г. на Сибирь обрушились сильные пожары. В Красноярском крае пожары охватили 1,109 млн га, в Иркутской области — 724 тыс. га леса. В Якутии площадь пожаров составила 1,216 млн га.